МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Импорт нефти в Китай вырос до рекордного уровня в мае, что свидетельствует о восстановлении экономики страны после отмены карантина и самоизоляции, введенных из-за инфекции коронавируса. По данным Главного таможенного управления Китая, в прошлом месяце поставки нефти в страну достигли 47,97 млн тонн (11,34 млн барр./сут) – на 15% больше, чем в апреле, и на 160 тыс. барр./сут. больше по сравнению с прежним рекордным показателем ноября 2019 года.

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. В прошлом году поставки в эту страну достигли 506 млн тонн, в среднем 10,12 млн барр./сут.

Увеличение торгов фьючерсами на INE

В аналитической компании OilX считают, что импорт нефти в Китай вырос до рекордного уровня благодаря росту объемов торгов на INE (Шанхайской международной энергетической бирже). Торги поставочными фьючерсными контрактами на нефть начались на INE в марте 2018 года. Торговля ведется не в долларах США, а в китайской национальной валюте, юанях. Китайским властям удалось создать в Шанхае центр торговли нефтью альтернативный биржам в Нью-Йорке и Лондоне. Все больше экспортеров нефти осуществляют поставки в Китай с привязкой к ценам, которые формируются на INE. Сейчас спрос в Китае, а не в США или Европе, является определяющим фактором для мирового рынка нефти.

Сланцевым компаниям поможет только эвтаназия

В апреле, когда цены на нефть обрушились до минимальных значений за последние 20 лет, малоизвестные китайские хедж-фонды воспользовались благоприятной ситуацией и начали активно скупать на INE фьючерсные контракты со сроком исполнения в мае. В результате, цена на нефть в Шанхае значительно превысила котировки эталонных сортов Brent и WTI. Крупные нефтяные компании – в том числе PetroChina и Sinopec – в мае значительно увеличили поставки в хранилища INE, чтобы исполнить обязательства по фьючерсным контрактам. По сообщениям некоторых западных агентств, за хедж-фондами стоят располагающие большими финансовыми возможностями "инвесторы-отшельники", имена которых не разглашаются.

В связи с ростом объема торгов, INE увеличила мощности для хранения нефти, разрешив использовать хранилища других компаний, которые расположены в девяти крупнейших портах на восточном и южном побережьях Китая. В апреле-мае мощности хранилищ увеличились в два раза — до 57 млн баррелей. Западные информационные агентства неоднократно сообщали, что все хранилища INЕ скоро будут переполнены и не смогут принимать сырье из-за рубежа. Но в отличие от США китайские власти своевременно принимают меры, чтобы не допустить дефицита мощностей для хранения нефти.

В США нехватка нефтехранилищ привела к падению цены майских фьючерсов на WTI до отрицательных значений, от чего в Китае пострадали многие частные инвесторы. Пекин запрещает частным инвесторам самостоятельно торговать нефтяными фьючерсами на международных рынках. Однако они могут приобретать производные биржевые инструменты – расчетные контракты с привязкой к котировкам WTI и Brent. Возможность торговать такими инструментами предоставляет Bank of China, крупнейшая финансово-кредитная организация Китая.

Падение стоимости фьючерсов на WTI ниже нулевой отметки имело негативные последствия далеко за пределами США. Китайские инвесторы, предпочитающие торговать расчетными контрактами с привязкой к американскому WTI, понесли огромные финансовые потери.

Китайские "самовары"

В мае китайские НПЗ значительно нарастили объемы переработки на фоне восстановления экономики и быстрого роста спроса на нефтепродукты после отмены карантина и режима самоизоляции. Независимые китайские НПЗ воспользовались падением мировых цен на нефть и значительно увеличили закупки сырья за рубежом. На Западе эти НПЗ пренебрежительно называют teapots (самовары), несмотря на то, что благодаря частным инвестициям и поддержке правительства большинство "самоваров" используют новейшие технологии и оснащены современным оборудованием, что обеспечивает высокую эффективность производства. Продукция китайских "самоваров" поставляется не только на внутренний рынок, но и в соседние страны, включая Японию.

Поскольку спрос на нефть после отмены карантина значительно вырос, правительство увеличивает квоты на закупку нефти за рубежом для независимых НПЗ. Квотами могут воспользоваться 31 независимый НПЗ и пять торговых компаний, которые аффилированы с государственными нефтехимическими предприятиями и покупают для них сырье на международном рынке.

Министерство торговли КНР в этом году уже предоставило независимым НПЗ квоты на импорт нефти в объеме около 158 млн тонн. В июне будет предоставлена дополнительная квота на закупку за рубежом еще 27 млн тонн нефти.

Саудовская Аравия выбилась в лидеры

В прошлом месяце импорт из Саудовской Аравии подскочил сразу на 800 тыс. барр./сут. по сравнению с апрелем, превысив 2 млн барр./сут. В мае Саудовская Аравия опередила Россию и стала крупнейшим поставщиком нефти на китайский рынок.

Ирак увеличил экспорт в Китай на 400 тыс. барр./сут. в мае по сравнению с месяцем ранее – до 1,55 млн барр./сут. Сорт иракской нефти Basrah является одним из семи сортов, которые могут поставляться в Китай в соответствии с фьючерсными контрактами, торгуемыми на INE. В прошлом месяце Ирак стал одним из злостных нарушителей соглашения ОПЕК+, значительно превысив квоту на добычу нефти.

По данным OilХ, в январе-июне 2020 года поставки российской нефти в Китай составили в среднем 1,7 млн барр./сут.

По трубе в Китай

Аналитики OilX особо указывают на рост трубопроводных поставок, доля которых превышает 10% от всего объема импорта нефти в Китай. Основным экспортером трубопроводной нефти является Россия. Поставки осуществляются по ответвлению нефтепровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан) Сковородино – Мохе мощностью 30 млн т/г, а также через Казахстан по трубопроводу Атасу-Алашанькоу, пропускная способность которого составляет 10 млн т/г. Кроме России нефть по трубопроводу поступает в Китай из Мьянмы.

В прошлом году "Транснефть" увеличила пропускную способность ВСТО до 80 млн т/г на участке Тайшет–Сковородино, и до 50 млн т/г на участке Сковородино–Козьмино. Больше половины нефти, отгружаемой с терминала в бухте Козьмино, экспортируется в Китай. Сорт ВСТО востребован на китайском рынке и пользуется большим спросом со стороны государственных и независимых НПЗ.

В соответствии с графиком отгрузок "Транснефти", экспорт нефти сорта ВСТО из Кузьмино в первом полугодии 2020 года достигнет рекордного уровня 17,17 млн тонн, что на 850 тыс. тонн больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Терминал Козьмино способен обеспечить отгрузки нефти в объеме 36 млн т/г. ВСТО обеспечивает российским нефтяным компаниям конкурентные преимущества перед экспортерами из ближневосточных стран – прежде всего из Саудовской Аравии и Ирака.