ВАРШАВА, 9 июн — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG создает сегмент возобновляемых источников энергии и потратит на это до 4 миллиардов злотых (около 1 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

"К концу этого года польская нефтегазовая компания представит обновленную стратегию для всей группы PGNiG. Одной из новых стратегических инициатив будет создание сегмента возобновляемых источников энергии", — говорится в сообщении.

"В течение последних недель мы показывали, как мы намерены осуществить сдвиг в сторону зеленой энергии, представляя наши планы, связанные с производством и использованием водорода и биометана. Сегодня мы еще больше раскрываем наши планы, показывая, как важно будет отводить место возобновляемым источникам энергии в обновленной стратегии группы ", — сказал председатель правления PGNiG Ежи Квечинский.

По его мнению, новое направление, а именно возобновляемые источники, позволят "не только повысить стоимость компании, увеличить и стабилизировать ее доходы, но и более активно участвовать в преобразовании в экономику с низким уровнем выбросов и нулевым уровнем выбросов".

Отмечается, что в течении ближайших нескольких лет компания может потратить до 4 миллиардов злотых (около одного миллиарда долларов) на создание и развитие сегмента возобновляемых источников энергии. "В конечном итоге это поможет группе достичь генерирующей мощности до 900 МВт, что сделает PGNiG одним из ведущих производителей энергии из возобновляемых источников в Польше", — говорится в сообщении.

Вице-президент правления PGNiG Development Аркадиуш Секшиньский в свою очередь пояснил, что в строительстве и развитии сегмента ВИЭ компанию больше всего интересуют ветроэнергетические и фотоэлектрические проекты. "Эти технологии предлагают наибольший инвестиционный потенциал. Учитывая наши инвестиционные возможности, наиболее привлекательными для нас являются проекты, которые уже существуют или находятся на очень продвинутой стадии разработки. Таких проектов на рынке достаточно", — подчеркнул он.

"В то же время мы также намерены развивать собственные компетенции в этой области, развивая, например, фотоэлектрические проекты на участках и территориях, принадлежащих PGNiG Group", — добавил Секшиньский.

Вице-президент правления PGNiG по вопросам финансов Пшемыслав Вацлавский заявил, что компания намерена как приобретать существующие, так и создавать новые мощности выработки энергии из возобновляемых источников. Мы будем исследовать рынок ВИЭ и искать инвестиции, которые обеспечат нам адекватную норму прибыли и стабильный денежный поток. Мы будем запускать новые инициативы, а также покупать существующие проекты на рынке", — сказал он.