МИНСК, 9 июн — ПРАЙМ. Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ для Белоруссии на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", сообщила во вторник пресс-служба минэнерго республики.

Во вторник в формате видеоконференции прошли белорусско-российские переговоры по этой теме. В них приняли участие министры энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и РФ Александр Новак, а также посол Белоруссии в России Владимир Семашко и председатель набсовета, замруководителя аппарата правления — советник председателя правления "Газпрома" Александр Мешков.

"Были затронуты вопросы поставок российского газа в 2020 году. … За прошедший период 2020 года сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ — как спотовых, так и по долгосрочным контрактам. В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цены на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня", — сказали в пресс-службе.

Там напомнили об ожидании от белорусской дочки "Газпрома" методики по определению калорийности газа, разные подходы к которой привели к разногласиям сторон по сумме за поставленный в этом году газ.

"Стороны обменялись мнениями относительно выполнения условий расчета за поставляемый в Беларусь российский газ. При этом позиция белорусской стороны остается неизменной: для урегулирования разногласий, возникших между субъектами хозяйствования по цене на газ с учетом его калорийности, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" необходимо предоставить методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси", — подчеркнули в пресс-службе.

"Белорусская сторона выразила заинтересованность в скорейшем разрешении обозначенных вопросов и поиске взаимоприемлемых решений по дальнейшему сотрудничеству с российской стороной в газовой сфере", также отметили в пресс-службе. При этом в конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов.

В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учётом калорийности, и сообщили, что направили письмо "Газпрому" со своими предложениями об условиях поставок в 2020-2021 годах, а также попросили представить методику определения калорийности. "Газпром" ответил в понедельник, что готов начать переговоры о поставках в 2021 году при соблюдении страной контракта на 2020 год, ценовые условия которого были окончательно согласованы 14 февраля.