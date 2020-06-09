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МОСКВА, 9 июн /ПРАЙМ/. Компенсация "Норникелю" от страховой компании по ЧП в Норильске может составить около 30 миллионов долларов, заявил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции, посвященной разливу топлива на "ТЭЦ-3" в Норильске.

"Стоимость заполненных хранилищ… покрыта надлежащей страховкой. Только прямой ущерб имуществу будет покрыт страховкой…. Страховка не покрывает издержки на ликвидацию загрязнения окружающей среды", — сказал он.

"30 миллионов долларов", — сказал топ-менеджер, отвечая на вопрос о сумме страховой выплаты.

В "Норникеле" отметили, что страховые выплаты ГМК ещё не получала, а только планирует. Стоимость потерянного топлива и бака компания оценивает примерно в 30 миллионов долларов, таким образом поступления от страхования покроют лишь небольшую часть общих потерь.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.