КАИР, 10 июня /ПРАЙМ/. Ливийская Национальная нефтяная компания (NOC) сообщила вечером во вторник о повторной блокировке крупнейшего в стране месторождения Шарара спустя несколько часов после возобновления его работы.

"Форс-мажор на месторождении Шарара сохраняется, добыча приостановлена", — сообщила NOC в Facebook.

Ранее NOC объявила форс-мажор по поставкам нефти с крупнейшего в стране месторождения Шарара после того, как вооруженные люди вошли на месторождение и приказали сотрудникам немедленно прекратить работу. По информации компании, в понедельник группировка "под командованием так называемого бригадного генерала Мухаммеда Халифы", который "взял на себя охрану нефтяных установок на юге", попросила управляющего месторождением прекратить работу.

Согласно опубликованному во вторник заявлению NOC, после остановки добычи Халифа "отступил от этого решения и разрешил возобновить работу на несколько часов", однако на месторождение прибыла другая группа вооруженных людей и "вынудила сотрудников закрыть его". В заявлении уточняется, что вторая группа сопровождала "некоего Ахмеда Ибрагима бен Наиля, прибывшего из города Себха… и утверждавшего, что у него имеется распоряжение" закрыть месторождение.

После первого инцидента NOC уведомила генеральную прокуратуру в Триполи о вторжении на месторождение и пообещала принять меры для преследования ответственных за блокировку добычи.

В воскресенье NOC объявила о возобновлении добычи нефти на месторождении Шарара, которая была остановлена более четырех месяцев назад, и пообещала возобновить производство нефти на уровне 30 тысяч баррелей в сутки в течение 90 дней. Корпорация уточнила, что несколько дней назад на месторождении появились крупные технические проблемы, связанные с его простоем, после чего специалисты по его эксплуатации из компании Acacus начали перекачивать химикаты вдоль трубы, чтобы решить некоторые проблемы и возобновить производство.