МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Тяжелые фракции нефтепродуктов после аварии в Норильске осели на дно водных объектов, они могут попасть в Карском море, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Географического факультета МГУ Татьяна Пузанова.

Ранее завлабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов (Барнаул) заявил журналистам, что разлившиеся в результате аварии в Норильске около 21 тысячи тонн дизельного топлива не смогут дойти до Карского моря – частично осядут в озере Пясино, остальное очистит река Пясина.

"Тяжелые фракции нефти опадают на дно водоема, и там они задерживаются. Дальше почти ничего делать невозможно. Любое взбалтывание, любое половодье приведет к тому, что эта взвесь будет подниматься и дойдет в конце концов до Карского моря", — сказала Пузанова.

По ее словам, "там загрязнение попадет в большой массив воды и будет какое-то очищение, а малые реки страдают всегда".

"Каждое половодье это донное загрязнение будет мигрировать и продвигаться к морю. Будет замор рыб, всего бентоса, который там существует. Нефтяная пленка не дает кислороду проникнуть в воду. Ничего сделать с этим почти невозможно", — отметила Пузанова.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами.

На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива, к ликвидации последствий привлечены 670 человек и 264 единицы техники.