МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Новые пробы воды в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в сравнении с предыдущими сутками почти в два раза, превысив норму перед боновыми заграждениями в 120 раз, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.

Накануне по итогам проведенных 40 проб из акватории было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций более чем в 60 раз.

"В течение суток отобрано 33 пробы с акватории. Зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов перед боновыми заграждениями в 120 раз, за бонами – в 112 раз", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего с начала аварии специалисты уже взяли 199 проб, 155 из них — воды, 12 — донных отложений и 32 — грунта.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.