МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель" считает задержание руководителей ТЭЦ в Норильске неоправданно жесткой мерой, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на вице-президента "Норникеля", директора Заполярного филиала Николая Уткина.

Ранее в среду СК РФ сообщил, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Они задержаны по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия).

"10 июня стало известно о задержании по делу о разливе нефтепродуктов трех сотрудников ТЭЦ-3. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение. Вице-президент "Норникеля", директор Заполярного филиала Николай Уткин сообщил, что компания считает данную меру неоправданно жесткой", — говорится в сообщении.

"Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии", — приводятся в сообщении слова Уткина.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива, которая уже локализована. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.