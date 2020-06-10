МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Нигерия в третьем квартале планирует сокращение добычи нефти, которое на 45 тысяч баррелей в сутки будет превышать обязательства страны по сделке ОПЕК+, чтобы компенсировать их недовыполнение в мае, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу Национальной нефтяной корпорации Нигерии (Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC) Меле Кьяри (Mele Kyari).

"Нигерия сократит свою добычу нефти на 45 тысяч баррелей в сутки больше своей квоты по ОПЕК+ в третьем квартале, чтобы компенсировать перепроизводство в мае", — пишет агентство, ссылаясь на слова Кьяри.

Глава NNPC при отметил, что майская добыча нефти Нигерии была на 100 тысяч баррелей в сутки выше целевого уровня для страны по сделке в ОПЕК+. В рамках соглашения альянса Нигерия в прошлом месяце должна была снизить нефтепроизводство на 417 тысяч баррелей в сутки с отметки октября 2018 года в 1,829 миллиона баррелей в сутки, до 1,412 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, основываясь на словах главы NNPC, страна выполнила соглашение в мае лишь на 76%. При этом миннефти Нигерии ранее называло еще более низкую оценку соблюдения в прошлом месяце соглашения о сокращении добычи нефти. Ведомство говорило, что уровень майской добычи в стране составлял 1,613 миллиона баррелей в сутки, то есть сделка была выполнена только на 52%.

В материале агентства также указывается, что Нигерия планирует снизить себестоимость добычи к концу 2021 года более чем вдвое — с 22 долларов на баррель до 10 долларов. Отмечается, что NNPC попросила своих партнеров сократить расходы на 30-40% с целью снизить общие производственные затраты.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.