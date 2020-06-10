МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании (СГК) в мае 2020 года произвели 2,576 миллиарда кВт.ч электрической энергии, это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, выработка тепла сократилась на 32%, до 1,33 миллиона Гкал, говорится в сообщении компании.

Наибольшее снижение производства электроэнергии в мае — на 40% — произошло на предприятиях СГК в Красноярском крае, Новосибирской области и республике Хакасия. По итогам пяти месяцев производство электрической энергии на ТЭЦ и ГРЭС СГК сократилось на 16% по сравнению с 2019 годом и составило 19 миллиардов кВт.ч. Такое существенное снижение показателей произошло под влиянием нескольких факторов.

"Основным из них стал значительный приток воды в водохранилищах и реках Сибири и, как следствие, заметный рост доли выработки гидроэлектростанций. Второй фактор — высокая температура наружного воздуха", — говорится в сообщении компании. Повлияли также и карантинные меры, связанные с пандемией, которые повлекли за собой приостановку работы некоторых промышленных предприятий и снижение потребления электрической энергии. В объединённой энергосистеме Сибири в мае оно упало на 5,2%.

При этом с учетом Рефтинской ГРЭС, присоединившейся к СГК в 2020 году, выработка электрической энергии на генерирующих предприятиях компании за январь–май этого года выросла на 21% и достигла значения 27,5 миллиарда кВт.ч. Все остальные данные компания приводит без учёта Рефтинской ГРЭС.

Выработка тепловой энергии на станциях СГК за пять месяцев составила 20,93 миллиона гигакалорий, сократившись на 10% к прошлому году. Наибольшее падение также было зафиксировано в мае. Причиной его стала высокая температура воздуха в сибирских регионах. В предыдущие годы отопительный сезон в городах присутствия СГК обычно продолжался до середины мая, однако в 2020 году в ряде городов он был завершен в конце апреля либо в начале мая.

Как отмечает компания, такое снижение производственных результатов привело к значительному уменьшению выручки СГК и необходимости сокращения затрат. "Но, несмотря на это, запланированные ремонтные и инвестиционные программы на станциях и тепловых сетях компания сохраняет в полном объеме для качественной подготовки к следующему отопительному периоду и выполнения обязательств перед потребителями", — говорится в сообщении СГК.