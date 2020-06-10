МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Обвал на рынке газа, о котором говорит Международное энергетическое агентство (МЭА), действительно является беспрецедентным – помимо коронавируса, свою роль сыграли сразу несколько факторов, отмечают опрошенные "Прайм" эксперты. Однако у России есть все шансы преодолеть это и укрепить позиции крупнейшей страны-экспортера

МЭА в среду озвучило ряд прогнозов по развитию мирового рынка газа. Оно ожидает крупнейшего в мировой истории газового кризиса в текущем году. Спрос упадет на 150 млрд кубометров, или на 4%. Большая часть снижения спроса придется на развитые рынки и на сектор производства электроэнергии.

"В 2020 году мировой рынок природного газа может пережить крупнейший шок спроса в своей истории… Ожидается рекордное падение спроса на природный газ, пандемия COVID-19 поражает и без того ослабленный рынок… ", — говорится в докладе.

Агентство отмечает, что последнее резкое снижение спроса на газ в мире было зафиксировано в 2009 году — тогда он упал на 2%. В 2019 году мировое потребление газа выросло на 1,8%, или на 70 млрд кубометров.

В 2020 году потребление газа в Европе с января по май упало на 7% в годовом выражении. В США за первые пять месяцев текущего года оно сократилось не так существенно — на 2,8%, и с начала марта понемногу растет. Спрос на газ в Китае за отчетный период тоже вырос, несмотря на умеренные температуры в январе и введение карантина в феврале.

Кризис-2020 будет ежегодно замедлять рост спроса на газ на 75 млрд кубов до 2025 года, прогнозирует МЭА.

Опрошенные "Прайм" эксперты согласны с тем, что ситуация на газовом рынке сложилась беспрецедентная. "Кризис очень серьезный, но и пандемий, подобных нынешней, раньше не было. Остановились производства, сократился транспортный трафик, перестали работать многие виды бизнеса. Фактически все потребители столкнулись с падением спроса. Все это не могло не сказаться на спросе на газ", — говорит старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"И без того ослабший из-за аномально теплой зимы рынок газа оказался в очень уязвимом положении перед лицом эпидемии коронавируса, которая окончательно добила спрос на энергоносители", — согласен эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.

ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОВОГО РЫНКА

При этом эксперты согласны с прогнозом МЭА, что большая часть потерянного в 2020 году спроса будет восстановлена в 2021 году. По рынку нефти агентство высказывает схожие прогнозы, напоминают они. По мере отступления коронавирусных ограничений и разработке к тому времени вакцины спрос войдет в обычную колею.

Особо активный рост спроса ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе благодаря тому, что страны АТР выиграют от привлекательных цен на газ. Развитые рынки Европы и Северной Америки также смогут восстановить большую часть своих потерь в спросе, поскольку в промышленности и электроэнергетике вернется потребность в газе. Позитивный эффект также будет иметь продолжающийся переход ряда стран с угольной генерации на газовую.

Объем мировой торговли СПГ в 2025 году достигнет 585 млрд кубометров, что на 21% больше уровня 2019 года. В этот период на рынке ожидаются значительные изменения: крупнейшим покупателем сжиженного природного газа в 2023 году станет Китай, а в 2025 году США займут позицию первого по величине продавца этого товара.

РОССИЯ ВЫЙДЕТ В ЛИДЕРЫ

Что касается России, то тут прогнозы МЭА позитивны: оно ожидает, что в период до конца 2025 года наша страна сможет укрепить свои позиции в качестве крупнейшего экспортера газа в мире. Это произойдет за счет введения в строй крупных газовых проектов, прежде всего, Ямальского центра газодобычи "Газпрома" и "Арктик СПГ 2" "Новатэка".

Снижение спроса на газ в мире, бесспорно, отразится и на России – не зря "Газпром" говорит о снижении на 20% экспорта газа в Европу, напомнил Полищук.

"В долгосрочной перспективе актуальным остается уход от "грязных" видов топлива, прежде всего, угля, в пользу более экологичных альтернатив. Поскольку энергия солнца и ветра сможет полностью покрыть все наши потребности лишь в отдаленной перспективе, наиболее реальной альтернативой выглядит газ, тем более, сейчас он дешев", — рассуждает он.

Активно будет развиваться и рынок СПГ, причем у России есть все шансы выйти в лидеры и тут. Себестоимость добычи газа у нас низкая, и при наличии хороших инвесторов, а также устойчивого роста цен в перспективе анонсированные сейчас проекты будут реализованы. Если этого не будет, возможна задержка их запуска, полагает эксперт.

По словам Галактионова, завершение газопровода "Северный поток-2" позволит нарастить поставки газа из РФ в страны Европы, но ключевым экспортным рынком, за который могут бороться Россия и США, являются азиатские страны, главным образом Китай и Индия. Именно с этим рынком связывают основной объем роста спроса на газ в следующие годы.​