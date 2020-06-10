МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. Выбросы парниковых газов при поставках газа по газопроводам "Северный поток" и "Турецкий поток" более чем в три раза ниже по сравнению с поставками американского СПГ в Европу, говорится в сообщении "Газпрома".

"Газпром" внедряет лучшие доступные технологии, уделяет пристальное внимание повышению энергоэффективности, работает над сокращением углеродного следа продукции. Так, выбросы парниковых газов при поставках российского газа по газопроводам "Северный поток" и "Турецкий поток" более чем в три раза ниже по сравнению с поставками СПГ из США в Европу", — пишет компания.

Согласно опубликованному ранее в июне экологическому отчету "Газпрома" за 2019 год, углеродоемкость "Северного потока" составляет 6,3 CO2-эквивалента на 1 мегаджоуль, "Турецкого потока" — 7,3, а украинского маршрута — 10,6. При этом для поставок американского СПГ в Европу этот показатель равен 22,3 СО2-экв./МДж, алжирского — 16,3, а катарского — 13,6.

Выбросы парниковых газов в группе "Газпром" в 2019 году снизились на 3,52 миллиона тонн СО2-эквивалента, или на 1,5% в годовом выражении. Выбросы в атмосферу по сравнению с 2018 годом уменьшились на 31,3 тысячи тонн, потребление воды – на 358,8 миллиона кубометров, объем образовавшихся отходов – на 218 тысяч тонн. Выбросы метана в 2019 году при добыче составили 0,02% от объема добываемого газа, по всей производственной цепочке они близки к нулю.