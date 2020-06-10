МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Крупнейшая канадская нефтедобывающая провинция Альберта не спешит восстанавливать добычу, говорится в релизе на сайте ОПЕК со ссылкой на министра энергетики Альберты Соню Савадж (Sonya Savage).

"Министр Савадж сообщила, что Альберта проводит множество технических работ в свете тяжелой ситуации на рынке и "не спешит" возвращать баррели нефти обратно на рынок", — говорится в сообщении. Савадж также подтвердила информацию о том, что добыча провинции снижена на четверть, что составляет более 1 миллиона баррелей в сутки.

Министр получила приглашение ОПЕК принять участие в семинаре картеля, который пройдет в Вене в июне 2021 года, отмечается в сообщении.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае-июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре.

Около 10 стран вне альянса также заявили о готовности оказать поддержку усилиям ОПЕК+ по балансировке рынка. К их числу относятся США, Канада, Норвегия, Бразилия и ряд других. Как сообщал в конце мая глава Минэнерго РФ Александр Новак, с учетом сокращений стран вне ОПЕК+ с рынка уже ушло примерно 14-15 миллионов баррелей в сутки.