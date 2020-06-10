МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Долги к концу 2020 года могут превысить триллион рублей при снижении собираемости платежей за электроэнергию на 10-20% и тепловую энергию на 15-30%, оценивает ассоциация "Совет производителей энергии".

"Сохраняется устойчивая тенденция по ухудшению платежной дисциплины в сфере тепло- и электроснабжения в период режима самоизоляции и в посткоронавирусный период. По экспертной оценке при снижении собираемости платежей за электроэнергию на 10-20% и тепловую энергию на 15-30% — величина дебиторской задолженности за электро- и теплоэнергию к концу 2020 года может составить более 1 триллиона рублей", — говорится в сообщении ассоциации.

В апреле правительство ввело мораторий до конца 2020 года на пени за неплатежи в сфере ЖКХ, в том числе по оплате электроэнергии и тепловой энергии. Совет предлагает сократить срок моратория и ввести адресные меры поддержки нуждающимся потребителям.

Также в числе предложений субсидирование ставок по кредитам для ресурсоснабжающих организаций и предприятий ЖКК, контроль за платежами организаций бюджетной сферы.

При этом, как отметил директор совета Дмитрий Вологжанин, генерирующие компании сохраняют устойчивость, оперативно адаптирована работа электростанций к новым условиям, обеспечена трудовая деятельность персонала в условиях пандемии.