МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Министерство энергетики США купило 126 тысяч баррелей нефти в стратегический резерв для предотвращения переизбытка сырья на рынке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление минэнерго США.

"В среду министерство энергетики США заявило о приобретении 126 000 баррелей нефти в чрезвычайный резерв, поскольку власти стремятся помочь производителям нефти справиться с уменьшением спроса на топливо, вызванного коронавирусом", — говорится в сообщении.

По данным агентства, в прошлом месяце минэнерго США сообщило о намерении приобрести 1 миллион баррелей нефти в резерв, чтобы оказать поддержку мелким компаниям-добытчикам.

Ранее в апреле министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США изучают возможность изъятия с рынка на хранение нескольких сотен миллионов баррелей нефти. Со своей стороны президент Дональд Трамп заявил, что у США есть "огромные емкости" для хранения нефти.