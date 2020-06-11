КРАСНОЯРСК, 11 июн — ПРАЙМ. Городской суд Норильска арестовал до 31 июля включительно директора ТЭЦ-3, где произошла убечка дизельного топлива, Павла Смирнова.

Об этом в четверг сообщила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Ранее в СК РФ сообщили, что по делу о разливе дизельного топлива в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. По данным СК, они задержаны за "необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта 2 категории негативного воздействия на окружающую среду". Ранее по делу был задержан и впоследствии арестован начальник цеха ТЭЦ Вячеслав Старостин, ему предъявлено обвинение по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Главе Норильска Ринату Ахметчину предъявлено обвинение в халатности после разлива дизельного топлива на ТЭЦ. По данным СК РФ, чиновник не принял должных мер по реагированию на ситуацию.

"Норильский городской суд арестовал Смирнова на 1 месяц 21 день — до 31 июля включительно. По статье 246 УК РФ", — отметила представитель судебной инстанции.

Напомним, что 29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.