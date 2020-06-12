КАИР, 12 июн /ПРАЙМ/. Египет и Судан обвинили Эфиопию в отходе от ранее достигнутых договоренностей по строящейся в этой стране ГЭС "Возрождение", об этом со ссылкой на совместное заявление этих стран сообщает портал издания "Аль-Ахрам".

Египет, Эфиопия и Судан во вторник после трехмесячной приостановки возобновили переговоры по строящейся эфиопской ГЭС "Возрождение". Первые с февраля переговоры между тремя министрами водных ресурсов проходят в режиме видеоконференции.

"Египет и Судан высказали замечания в отношении эфиопского документа, поскольку он представляет собой полное отступление от принципов и правил, ранее согласованных тремя странами на переговорах, которые проходили при участии и патронажем США и Всемирного банка", — говорится в заявлении.

Основой нынешних переговоров, по мнению Каира, должен стать текст соглашения, подготовленный в феврале этого года США и Всемирным банком, оказывающими содействие в проведении переговоров.

"Египет также подчеркнул необходимость пересмотра Эфиопией своей позиции, которая препятствует возможности достижения соглашения, подчеркнув, что Эфиопия должна воздерживаться от принятия каких-либо односторонних мер", — говорится в документе.

Подход Эфиопии к переговорам, согласно тексту заявления, "может привести к кризисной ситуации во всем регионе".

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине — это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.