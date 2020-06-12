МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения", передает агентство Рейтер со ссылкой на доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Доклад Гутерреша посвящен исполнению положений резолюции 2231. Генсек информирует Совбез ООН по данному вопросу дважды в год. В предыдущем докладе в декабре говорилось, что ООН не смогла подтвердить использование ракет и беспилотников иранского производства при нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре.

В новом документе говорится, что ООН исследовала фрагменты оружия, примененного для атаки на объект нефтяной инфраструктуры Афиф в мае 2019 года, на международный аэропорт "Абха" в июне и августе и на объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс в сентябре.

"Секретариат полагает, что крылатые ракеты и/или их части, использованные в четырех атаках, были иранского происхождения", — цитирует агентство 14-страничный доклад, который не был распространен публично. Сообщается, что вывод о "иранском происхождении" был также сделан в отношении беспилотников, которые участвовали атаках в мае и сентябре 2019 года.

По данным агентства, выводы о происхождении оружия были сделаны на основании его конструктивных особенностей и надписей на фарси.

В конце сентября 2019 года объекты на месторождениях Абкайк и Хурайс подверглись нападению, в результате чего Саудовская Аравия лишилась более половины нефтедобычи. Ответственность за атаку взяли на себя мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы), контролирующие север Йемена и пограничные с королевством районы. Однако Эр-Рияд заявил, что хуситы не могли стоять за этим нападением, потому что попавшие в нефтяные объекты крылатые ракеты прилетели с другого направления, и обвинили в атаке Иран, но Тегеран отверг эти обвинения.