БЕРЛИН, 12 июн — ПРАЙМ. В Минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока 2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но работы государственных ведомств, сообщила в пятницу Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.

В документе указано, что законопроект о санкциях против "Северного потока 2", который был внесен в Сенат в начале июня, предусматривает ограничительные меры "для всех компаний", занятых в проекте, а также "аналогично для всех услуг, таких как проверки, инспекции или сертификация, которые необходимы для эксплуатации "Северного потока 2", цитирует издание документ.

В этой связи, пишет газета, "в министерстве экономики опасаются, что предложенный американский законопроект мог бы "ввести санкции против административно-технических действий государственных ведомств в связи со строительством или эксплуатацией трубопровода"".

"Было бы новшеством, если санкции направляются против ведомств (дружественных) правительств или прямо против правительств", — цитирует FAZ документ.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.