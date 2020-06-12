МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Строительство новой крупной ГЭС мощностью 2,4 ГВт рассматривается в качестве одного из четырех вариантов второго этапа электрификации Восточного полигона железных дорог РЖД, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Министр энергетики Александр Новак провел совещание по вопросам энергообеспечения второго этапа развития Восточного полигона железных дорог РЖД, реализация которого предусмотрена Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В рамках второго этапа необходимо обеспечить энергоснабжение тяговых подстанций мощностью порядка 2,4 ГВт в объединенных энергосистемах Востока и Сибири.

В целом министром одобрены для дальнейшей проработки и принятия решений на уровне правительства четыре варианта их энергоснабжения.

"В рамках рассмотрения вариантов предполагается принять принципиальное решение о выборе типа электростанции для Бодайбинского энергорайона Иркутской области в целях формирования нового мощного генерирующего энергоузла на транзите от Усть-Илимской ГЭС в Сибири до Нерюнгринской ГРЭС и Зейской ГЭС на Дальнем Востоке. В качестве одного из вариантов рассматривается строительство новой крупной гидроэлектростанции, которая не только обеспечит покрытие существующих потребностей РЖД и других крупных энергоемких потребителей, но и создаст задел на будущее", — говорится в сообщении.

"Реализация проекта крупной гидроэлектростанции позволит сохранить компетенции Российской Федерации в вопросах освоения гидропотенциала и проектирования больших ГЭС. Кроме того, реализация такого рода проекта позволит создать технологическую основу для объединения на синхронную параллельную работу объединенной энергосистемы Востока и Единой энергосистемы России, что позволит обеспечить дополнительный импульс развитию регионов Дальнего Востока", — прокомментировал Новак.