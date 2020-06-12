МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Реализация проекта "Арктик СПГ 2" идет по плану, несмотря на вызванные коронавирусом сложности, в настоящий момент проект выполнен уже на 19%, сообщил его основной акционер "Новатэк".

Как отмечается в релизе, главы компаний-участников проекта "Арктик СПГ 2" провели рабочую встречу в формате видеоконференции.

"В ходе встречи стороны отметили прогресс реализации проекта. Несмотря на сложности, связанные с глобальной пандемией коронавируса, удалось выдержать плановый график реализации по всем направлениям. Общий прогресс по проекту составляет 19%. Бетонирование первой платформы ОГТ (на основаниях гравитационного типа — ред.) выполнено на 37%", — сообщает "Новатэк".

Компания добавляет, что заводы-изготовители модулей для производственных линий "Арктик СПГ 2" работают на полную мощность, подрядчики по строительным договорам полностью мобилизованы, договоры поставок заключены и выполняются. Также на ресурсной базе проекта — месторождении Утреннем — пробурено уже 9 эксплуатационных скважин. "С учетом прогресса, участники выразили уверенность в соблюдении графика реализации проекта", — подчеркивается в релизе.

Кроме того, участники детально обсудили текущий статус внешнего финансирования для "Арктик СПГ 2" и подтвердили свою нацеленность на обеспечение его привлечения в намеченные сроки. "Все акционеры прилагают максимальные усилия для реализации проекта в срок", — прокомментировал итоги встречи глава "Новатэка" Леонид Михельсон, слова которого приводятся в релизе.

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект по производству СПГ "Новатэка" после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение в ЯНАО. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год). Акционерами являются "Новатэк" (60%), французская Total (10%), китайская CNOOC (10%), "дочка" китайской CNPC — CNODC (10%), а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC — Japan Arctic LNG (10%).