ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июн /ПРАЙМ/. Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) начала проверку в связи с возгоранием резервуара для нефтепродуктов, в результате которого пострадали два человека, сообщили РИА Новости в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организована проверка прокуратурой Нижневартовска", — сказал представитель надзорного ведомства.

Возгорание нефтяного резервуара на территории производственного объекта в районе 12-го километра дороги Нижневартовск — Мегион произошло около 17.30 (15.30 мск). В региональном управлении МЧС уточняли, что резервуар, по предварительным данным, был пустой и находился на ремонте. Открытое горение удалось ликвидировать, площадь пожара составляет около 410 квадратных метров.

Как сообщали РИА Новости в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (входит в "Роснефть"), при возгорании на пустом резервуаре для нефтепродуктов, который находился на плановом ремонте, пострадали двое сотрудников, они оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Выход остатков нефтепродукта отсутствует, угрозы окружающей среде нет. На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося.

Согласно информации регионального департамента общественных и внешних связей, у пострадавших — ожоги третьей степени, они госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую больницу.

В окружном управлении МЧС пояснили РИА Новости, что пожарным удалось ликвидировать горение снаружи резервуара, сейчас они тушат отдельные очаги внутри емкости.