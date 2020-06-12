ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июн /ПРАЙМ/. Резервуар для нефтепродуктов в районе Нижневартовска (ХМАО), при возгорании которого пострадали два человека, мог загореться из-за попадания молнии, сообщил РИА Новости источник в местных экстренных службах.

Возгорание нефтяного резервуара на территории производственного объекта в районе 12-го километра дороги Нижневартовск — Мегион произошло около 17.30 (15.30 мск). В региональном управлении МЧС уточняли, что резервуар, по предварительным данным, был пустой и находился на ремонте.

Как сообщали РИА Новости в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (входит в "Роснефть"), при возгорании на пустом резервуаре для нефтепродуктов, который находился на плановом ремонте, пострадали два сотрудника, они оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Выход остатков нефтепродукта отсутствует, угрозы окружающей среде нет. На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося.

"Предполагается, что возгорание произошло от попадания грозы", — отметил источник РИА Новости. По его словам, у одного из пострадавших ожоги 60% тела, у второго мужчины — 20%.

Согласно информации регионального департамента общественных и внешних связей, у пострадавших — ожоги третьей степени, они госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Проверку в связи с пожаром начала местная прокуратура.