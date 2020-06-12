ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 июн /ПРАЙМ/. Пожар в резервуаре для нефтепродуктов в районе Нижневартовска (ХМАО) ликвидирован, сообщили РИА Новости в окружном управлении МЧС.

"В 20.43 (18.43 мск) ликвидация… Пострадали два человека", — сказал представитель ведомства.

Возгорание нефтяного резервуара на территории производственного объекта в районе 12-го километра дороги Нижневартовск — Мегион произошло около 17.30 (15.30 мск). В региональном управлении МЧС уточняли, что резервуар, по предварительным данным, был пустой и находился на ремонте.

Как сообщали РИА Новости в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (входит в "Роснефть"), при возгорании на пустом резервуаре для нефтепродуктов, который находился на плановом ремонте, пострадали два сотрудника, они оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Выход остатков нефтепродукта отсутствует, угрозы окружающей среде нет. На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося.

Согласно сведениям регионального департамента общественных и внешних связей, у пострадавших — ожоги третьей степени, они госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Проверку в связи с пожаром начала местная прокуратура.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, возгорание могло произойти из-за попадания молнии в резервуар, при этом у одного из пострадавших зафиксированы ожоги 60% тела.