МОСКВА, 12 июн /ПРАЙМ/. Следователи проводят проверку в связи с возгоранием резервуара для нефтепродуктов в районе Нижневартовска, где пострадали два человека, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления по ХМАО.

По данным следствия, в пятницу произошло возгорание резервуара для нефтепродуктов в районе 12-го километра автодороги Нижневартовск-Мегион, на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

"Следственным управлением СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре организована процессуальная проверка по факту возгорания резервуара для нефтепродуктов, расположенного вблизи города Нижневартовск", — говорится в сообщении.

СК подтвердил, что из-за возгорания резервуара пострадали два сотрудника. Ими оказались операторы технической установки 1982 и 1983 годов рождения.

Ранее сообщалось, что при возгорании на пустом резервуаре для нефтепродуктов, который находился на плановом ремонте, пострадали два сотрудника, они были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. На предприятии заявили, что угрозы окружающей среде нет, создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося.

Согласно сведениям регионального департамента общественных и внешних связей, у пострадавших — ожоги третьей степени, они госпитализированы в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Проверку в связи с пожаром также начала местная прокуратура.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, возгорание могло произойти из-за попадания молнии в резервуар, при этом у одного из пострадавших зафиксированы ожоги 60% тела.