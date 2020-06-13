КАЗАНЬ, 13 июн /ПРАЙМ/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах после взрыва и последующего пожара на газораспределительной станции в Казани, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров, по его данным, погиб один человек, еще трое пострадали. В МЧС России уточнили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", к его тушению готовили вертолет Ми-8, есть угроза остальным емкостям. Позже в пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что на тушение прибыл пожарный поезд. Минздрав Татарстана сообщил в свою очередь, что в результате происшествия один человек погиб, двое пострадали.

"В городе Казани в результате хлопка, произошедшего на газозаправочной станции, пострадали рабочие, точное количество которых уточняется. По данному факту следственными органами … возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, которые после локализации пожара приступят к осмотру. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего.