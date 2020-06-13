КАЗАНЬ, 13 июн /ПРАЙМ/. Факельное горение происходит на месте пожара на газораспределительной станции в Казани, пожарные держат ситуацию под контролем, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС России по Татарстану.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России уточнили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", есть угроза остальным емкостям. По информации минздрава Татарстана, в результате один человек погиб, двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.

"Происходит факельное горение, пожарные охлаждают место пожара, не позволяя огню распространиться на соседние емкости. Все под контролем", — сказал собеседник агентства.

По последним данным МЧС, к тушению пожара привлечены 138 человек и 48 единиц техники. К месту происшествия прибыл пожарный поезд.