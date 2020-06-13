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КАЗАНЬ, 13 июн /ПРАЙМ/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах после взрыва и последующего пожара на газораспределительной станции в Казани, в результате которого один человек погиб и несколько пострадали, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров, по его данным, погиб один человек, еще трое пострадали. В МЧС России уточнили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", есть угроза остальным емкостям. Позже в пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что на тушение прибыли два пожарных поезда. Минздрав Татарстана, в свою очередь, сообщил, что в результате происшествия один человек погиб, двое пострадали, оба госпитализированы.

"В городе Казани в результате хлопка, произошедшего на газозаправочной станции, пострадали рабочие, точное количество которых уточняется. По данному факту следственными органами … возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, которые после локализации пожара приступят к осмотру. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, которые позволят установить причину произошедшего.

Как сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев, прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова начала проверку по факту ЧП. На место выехали прокурор Казани Олег Дроздов и исполняющий обязанности прокурора Московского района Марат Мустафин.

"Надзорное ведомство проверит соблюдение требований безопасности при производстве работ на взрывоопасном объекте. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. На особый контроль взято расследование уголовного дела, возбужденного по статье 217 УК РФ", — сказал он.