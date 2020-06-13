МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Бразильская нефтегазовая компания Petroleo Brasileiro (Petrobras) объявила, что не будет нанимать танкеры, которые заходили в порты Венесуэлы в течение последних 12 месяцев, передает агентство Рейтер.

Ранее на этой неделе агентство со ссылкой на источники сообщало, что по меньшей мере два танкера, которые направлялись в Венесуэлу для загрузки сырой нефти, вернулись обратно, а три других судна отошли от венесуэльских вод на фоне того, как США изучают возможность добавления в санкционные списки десятков нефтяных танкеров.

"Недавно мы разъяснили нашим поставщикам, что не будем принимать предложения от судов, которые работали в Венесуэле во время периода санкций (12 месяцев)", — говорится в ответе Petrobras по запросу агентства.

В начале июня американские официальные лица сообщили агентству Рейтер, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении ряда судов, которые экспортируют венесуэльскую нефть. В свою очередь издание Wall Street Journal сообщало со ссылкой на источники, что администрация президента США Дональда Трампа намерена внести в санкционные списки около 50 танкеров, работающих с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро.