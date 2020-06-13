МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Пожару на газораспределительной станции в Казани предшествовал взрыв в здании операторной, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В пятницу вечером представитель экстренных служб региона сообщил, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего место ЧП охватил пожар. В МЧС России сообщали, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Угрозы жилым домам нет. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы.

"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-76 в 22.03 мск установлено, что произошел взрыв в здании операторной, в результате чего произошло возгорание стационарной емкости готовой продукции объемом 200 кубических метров", — говорится в сообщении.

В результате происшествия операторная обрушилась. При этом, по данным МЧС России, из-под обрушившихся конструкций здания пожарные извлекли четырех пострадавших. На месте ЧП был создан оперативный штаб.

По данным ведомства, специалисты не выявили превышения вредных веществ в воздухе. "Передвижной лабораторией министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан произведены замеры воздуха — содержимое углеводородов в пределах нормы", — говорится в сообщении.

Представитель главного управления МЧС России по Татарстану ранее сообщал, что на месте ЧП происходит факельное горение. По данным МЧС России, факел достигал в высоту 50 метров.

К ликвидации происшествия, по последним данным, привлечено 199 человек и 58 единиц техники, от МЧС – 116 человек личного состава и 32 единицы пожарно-спасательной и специальной техники.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах после взрыва и последующего пожара на газораспределительной станции в Казани, прокуратура Московского района Казани по поручению прокурора Татарстана начала проверку по факту ЧП.