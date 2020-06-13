КАЗАНЬ, 13 июн /ПРАЙМ/. Врачи оценивают состояние двух пострадавших при взрыве и пожаре на газораспределительной станции в Казани как стабильное, средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Татарстана.

В пятницу вечером представитель экстренных служб региона информировал, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего место ЧП охватил пожар. В МЧС России сообщали, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Угрозы жилым домам нет. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

"Мужчины 1984 и 1997 годов рождения были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу минздрава Татарстана с ожогами 10% и 15% тела. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что угрозы жизни пострадавших нет, врачи оказывают всю необходимую помощь.