МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Летом ожидается снижение мирового спроса на СПГ. Загрузка мощностей по производству СПГ в США значительно сократилась. Американские компании вынуждены отказываться от СПГ-проектов или переносить их реализацию на более поздний срок. Ресурсная база американских СПГ-заводов уменьшается из-за снижения добычи природного газа в США. Для российского "Новатэка" открывается окно возможностей.

ЖАРКОЕ ЛЕТО НА РЫНКЕ СПГ

По оценкам брокерской и консалтинговой компании Poten & Partners, в прошлом году объем торговли СПГ составил около 360 млн тонн – на 13% больше, чем годом ранее. Глава информационно-аналитического подразделения компании Джейсон Фир считает, что спрос на СПГ в 2020 году снизится минимум на 6,7 млн тонн по сравнению с прошлым годом, но в случае второй волны пандемии и рецессии мировой экономики спрос может упасть на 13,8 млн тонн. Фир прогнозирует снижение спроса на СПГ в Индии, Пакистане, Таиланде, Кувейте и Сингапуре, а в Китае и Европе возможен незначительный рост.

По оценке Poten & Partners, потребление СПГ в мире в январе-апреле этого года составило в среднем 32 млн т/мес., но в мае и последующие месяцы снизится до 29 млн т/мес.

В консалтинговой компании Wood Mackenzie ожидают снижения объема торговли СПГ в 2020 году до 356,8 млн тонн – показатель, скорректированный с учетом реэкспорта. При этом, в июне-августе этого года спрос на СПГ снизится на 2,7%, или на 3 млн тонн относительно того же периода годом ранее. Если прогноз Wood Mackenzie окажется верным, то этим летом произойдет первое сезонное снижение потребления СПГ с 2012 года.

При этом в компании не исключают, что дешевый СПГ, который поставляется по спотовым ценам или в соответствии со срочными контрактами с привязкой к нефтяным ценам, может стимулировать потребление со стороны промышленных предприятий в Индии и ускорить переход с угля на газ в Японии и Южной Корее.

В отличие от Poten & Partners и Wood Mackenzie эксперты S&P Global Platts Analytics прогнозируют рост спроса на СПГ в 2020 году, но в значительно меньшем объеме, чем ожидалось ранее. Спрос вырастет относительно 2019 всего на 9 млн тонн – в два раза меньше по сравнению с предыдущим прогнозом S&P Global Platts – и составит 364 млн тонн.

ИЗБЫТОЧНЫЕ МОЩНОСТИ И НЕСБЫТОЧНЫЕ ПЛАНЫ

В 2019 году мощность заводов по сжижению газа в мире увеличились на 42,5 млн тонн, до 430,5 млн тонн. При этом загрузка СПГ-заводов снизилась до 81% против 85% в 2018 году.

Самыми быстрыми темпами росли мощности СПГ-заводов в США. В прошлом году они достигли 46,6 млн т/г. США стали третьим крупнейшим производителем СПГ в мире после Катара и Австралии. Экспорт американского СПГ значительно вырос, составив 33,8 млн тонн.

Согласно существующим планам, в 2020 году мощности по производству СПГ в мире должны увеличиться за счет ввода в эксплуатацию новых и расширения существующих СПГ-заводов – прежде всего в США – до 454,8 млн тонн, что значительно превышает прогноз спроса.

По данным Cheniere Energy, крупнейшего производителя СПГ в США, в первом квартале этого года объем продаж СПГ на мировом рынке достиг 100 млн тонн – на 10 млн тонн больше, чем за тот же период 2019 года. Рост произошел в основном за счет увеличения экспорта СПГ из США — на эту страну пришлось свыше 7 млн тонн дополнительного объема продаж. Австралия и Россия увеличили поставки СПГ на мировой рынок на 2 млн тонн и 1 млн тонн соответственно.

Увеличение предложения СПГ на фоне теплой зимы и ограниченного спроса из-за пандемии коронавируса привело к обвалу цен на природный газ в Европе и Азии. В мае этого года цены на газ в США впервые с 2008 года превысили котировки на основных европейских хабах (центрах продаж и распределения газа). Экспорт американского СПГ в Европу стал экономически нецелесообразным. Избыточное предложение газа на азиатских рынках также привело к снижению цен, поэтому американские производители не могли перенаправить экспортные потоки с Запада на Восток. Кроме того, из-за "торговой войны" между Вашингтоном и Пекином огромный китайский рынок оказался закрытым для американских экспортеров СПГ.

ЗАГРУЗКА СНИЖАЕТСЯ, ПЛАНЫ МЕНЯЮТСЯ

Шесть американских СПГ-заводов, которые работали на пределе возможностей в январе-апреле, в мае были вынуждены снизить загрузку до 65% от установленной мощности. Поскольку летом ожидается падение спроса на газ в мире, загрузка СПГ-заводов в США уже в этом месяце может снизиться более чем в два раза, говорится в обзоре Platts Analytics от 8 июня. В результате, объемы экспорта СПГ из США значительно сократились.

По оценкам российской компании VYGON Consulting, доля США на европейском рынке СПГ снизилась в мае до 17% по сравнению со средним показателем 28% в январе–апреле 2020 года. Из-за низких цен и больших запасов в ПХГ (подземных хранилищах газа) европейские потребители начали отказываться от американского СПГ. По сообщениям западных источников, европейцы уже отказались от 60 партий СПГ из США, поставка которых была запланирована в июне и июле. Если спрос на СПГ в летние месяцы сократится, как прогнозируют западные консалтинговые и брокерские компании, то снижение экспорта американского СПГ продолжится.

Низкие цены и падение спроса вынудили многие нефтегазовые компании пересмотреть проекты в области производства СПГ: ExxonMobil откладывает принятие FID (окончательного инвестиционного решения) по проекту Rovuma LNG на шельфе Мозамбика, переносится на более поздний срок реализация проектов Drift Wood и Woodfibre компаний Tellurian и Pacific Oil and Gas, под угрозой оказался также проект Rio Grande LNG компании NextDecade Corporation, ресурсной базой которого является попутный газ, добываемый вместе со сланцевой нефтью, Shell вышла из проекта Lake Charles LNG в США, Sempra Energy начнет реализацию крупного проекта Port Arthur LNG не раньше 2021 года. При этом, велика вероятность того, что эти проекты никогда не будут реализованы.

ПРОГНОЗ-ПРИГОВОР ОТ EIA

EIA (Управление энергетической информации США) прогнозирует, что среднее потребление газа в стране составит в этом году 81,9 млрд куб футов/сут. – на 3,6% меньше, чем в 2019 году. Снижение связано с падением спроса на газ в промышленности на 8,7% по отношению к прошлому году – до 21 млрд куб. футов/сут.

Добыча природного газа в США, достигнув рекордного уровня в ноябре прошлого года в 96,2 млрд куб. футов/сут., начала снижаться. EIA прогнозирует, что падение продлится до марта 2021 года, когда добыча составит 83,6 млрд куб. футов/сут.

Начиная со второго квартала добыча незначительно повысится и в среднем составит в 2021 году 85,4 млрд куб. футов/сут. Даже если потребление газа в США в следующем году сохранится на уровне этого года, то собственная добыча сможет обеспечить загрузку существующих в США мощностей по производству СПГ примерно наполовину. США уже обладают избыточными мощностями по производству СПГ. Строить новые СПГ-заводы нет необходимости, поскольку существующая ресурсная база не способна обеспечить их сырьем.

"Золотая эра американской энергетики наступила", — заявил президент США Дональд Трамп год назад. Трамп также объявил на весь мир о доминировании США в области энергетики. Но "золотая эра американской энергетики" оказалась недолгой, поскольку может закончиться уже в следующем году.

ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ "НОВАТЭКА"

Россия является крупнейшим экспортером СПГ в мире. В 2019 году экспорт вырос до 29,3 млн т/г, что превышает установленную мощность российских СПГ-заводов, которая составляет 26,8 млн т/г.

В прошлом году благодаря вводу в эксплуатацию завода "Ямал СПГ" на полную мощность и запуску среднетоннажного СПГ-завода в Высоцке мощностью 660 тыс. т/г, компания "Новатэк" произвела 18,6 млн тонн СПГ и стала крупнейшим производителем СПГ в России. В 2020 году компания планирует увеличить производство на 5% — до 19,6 млн тонн.

Кроме того, в этом году ожидается долгожданный запуск четвертой линии завода "Ямал СПГ" мощностью до 1 млн т/г, где используется российская технология сжижения газа "Арктический каскад".

В конце апреля 2020 года заместитель председателя правления "Новатэка" Марк Джетвей сообщил, что компания в текущих условиях рынка рассматривает вариант отсрочки принятия окончательного инвестиционного решения по проекту Обский СПГ, но на долгосрочные планы это не повлияет. "Новатэк" планирует увеличить производство СПГ до 26 млн т/г в 2023 году, до 38 млн т/г – в 2024 году, до 44 млн т/г – в 2026 году. К 2030 году компания может нарастить мощности по производству СПГ до 70 млн т/г. В Вашингтоне рассматривают "Новатэк" как серьезную угрозу для планов "американского энергетического доминирования", поэтому нельзя исключать введение санкций против компании, ее руководства и партнеров.

Сейчас доля России на мировом рынке СПГ составляет 8%, но если "Новатэк" не откажется от своих планов, то она увеличится вдвое.