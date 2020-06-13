МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Компания "Газпром сжиженный газ" оказывает всестороннее содействие в ликвидации и расследовании причин пожара на своей газораспределительной станции в Казани, говорится в сообщении компании.

В пятницу вечером представитель экстренных служб региона информировал, что в наземном газохранилище в Казани произошел взрыв сжиженного газа, после чего место ЧП охватил пожар. В МЧС России сообщали, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Угрозы жилым домам нет. По данным минздрава Татарстана, один человек погиб, еще двое пострадали, они госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. В субботу утром пожар был локализован.

"Сотрудники ООО "Газпром сжиженный газ" оказывают всестороннее содействие работающим на месте представителям оперативного штаба ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан и Казанского пожарно-спасательного гарнизона, следователям и следователям-криминалистам Следственного комитета РФ по республике Татарстан, а также сотрудникам Приволжского управления Ростехнадзора", — сообщила компания.

Отмечается, что возгорание и последующий взрыв произошёл на Казанской кустовой базе предприятия при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.