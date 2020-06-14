КРАСНОЯРСК, 14 июн /ПРАЙМ/. Почти 4 тысячи кубометров топливно-водяной смеси собрали за сутки в Норильске на месте разлива дизельного топлива, с момента начала работ по ликвидации аварии собрали уже 25 798 кубометров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

"За прошедшие сутки общими усилиями собрано 3879 кубометров топливно-водяной смеси, что нарастающим итогом составляет 25798 кубометров", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за сутки вывезли 9933 тонн загрязненного поверхностного грунта, за все время — 55 714 тонн.

За сутки было обработано сорбентом 3400 квадратных метров загрязненной территории, всего — 59 100 "квадратов".

К ликвидации ЧС привлечено 743 человека и 301 единицы техники.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.