МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Минприроды РФ обратилось в Минэкономразвития и правительство с предложением по системной поддержке нефтесервисных компаний, Роснедра также готовы принять участие в создании условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин с применением отечественных технологий и оборудования, заявил в интервью РИА Новости глава МПР Дмитрий Кобылкин.

"Стабильный и развитый нефтесервисный сектор – залог эффективного освоения нефтегазовых ресурсов. Поэтому, конечно, мы поддерживаем данную инициативу. Со своей стороны Минприроды обратились в Минэкономразвития и в правительство с предложением по системной поддержке компаний, оказывающих широкий спектр геологоразведочных услуг", — ответил Кобылкин на вопрос о создании фонда незаконченных скважин для поддержки нефтесервисной отрасли РФ.

"Насколько мне известно, Роснедра также готовы принять участие в создании условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин с применением отечественных технологий и оборудования", — добавил он.

Министр также отметил, что в настоящее время термин "незаконченная нефтяная скважина" не закреплен на законодательном уровне.

Глава Минэнерго Александр Новак в конце апреля говорил, что падение заказов в нефтесервисной отрасли РФ может достичь 30-40%. Это может затруднить восстановление производства в нефтегазовой отрасли по мере прохождения кризиса на рынке. В связи с этим президент России Владимир Путин поручил правительству создать условия для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин для поддержания нефтесервиса. Минэнерго и Минфин уже представили соответствующие предложения, которые поддержала правкомиссия по повышению устойчивости российской экономики.

Кроме того, глава государства поручил при необходимости включить в перечень системообразующих нефтесервисные предприятия с выручкой более 1 миллиарда рублей в год.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.