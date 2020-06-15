МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приобрела 2,1 миллиарда акций, или 70% Saudi Basic Industries Corp (SABIC) за 69,1 миллиарда долларов, сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя компании.

Как было объявлено, цена за акцию составила 32,8 доллара.

"Завершение сделки в процессе, ожидается ее закрытие до конца второго квартала. Все необходимые предварительные нормативные разрешения были получены. Мы сделаем объявление о завершении в должное время", — сказал представить компании в интервью Al Arabiya English.

В середине апреля СМИ сообщали, что Saudi Aramco ведет переговоры с банками по поводу кредита в 10 миллиардов долларов для финансирования покупки доли в SABIC. А в мае СМИ сообщали, что Saudi Aramco изучает возможности снижения суммы сделки по покупке SABIC.

Saudi Aramco в марте 2019 года объявила о покупке у PIF доли в 70% в нефтехимической корпорации королевства SABIC за 69,1 миллиарда долларов. Оставшиеся 30% SABIC не являются частью сделки, и компания отметила, что не имеет планов по поводу их приобретения. В ноябре 2019 года Aramco сообщила, что ожидает закрытие сделки в первой половине 2020 года.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. Штаб-квартира расположена в Дахране.