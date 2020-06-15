МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Юнипро" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2019 года в размере 11,1 копейки на акцию, в общей сложности 7 миллиардов рублей, сообщается в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Юнипро" по результатам 2019 года из нераспределенной чистой прибыли ПАО "Юнипро" за 2019 год в размере 0,111025275979 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в материалах. Реестр на получение дивидендов закрывается 22 июня.

За девять месяцев 2019 года компания выплатила дивиденды в 11,1 копейки на акцию, что также в общей сумме составило 7 миллиардов рублей. Таким образом, суммарные дивиденды за 2019 год составят 14 миллиардов рублей.

В марте 2019 года совет директоров "Юнипро" утвердил новую дивидендную политику. Компания рассчитывает выплачивать дивиденды на уровне 20 миллиардов рублей ежегодно в 2020-2022 годах. "Юнипро" устанавливает суммарный уровень, который будет выплачен в течение года. В этот показатель обычно включены итоговые дивиденды за предыдущий год и квартальные за текущий.

Дивиденды за 2019 год планируется выплатить летом, а в декабре, как в марте сообщала компания, ожидаются выплаты за 9 месяцев 2020 года. В мае "Юнипро" отмечало, что умеренные темпы развития ситуации с пандемией позволят обеспечить дивидендные выплаты в декабре на уровне 7 миллиардов рублей. Таким образом, суммарные выплаты дивидендов в 2020 году могут составить 14 миллиардов рублей, что на 30% ниже прежнего прогноза выплат в 20 миллиардов рублей.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ. В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11,2 ГВт. Международному энергетическому концерну Uniper SE принадлежит 83,73% акций компании.