ВАРШАВА, 15 июн — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNIG подписала дополнение к газовому контракту с "Газпромом", ожидает возмещения российской компанией переплаты в 1,5 миллиарда долларов в июле.

"Правление PGNiG сообщает о заключении дополнения к контракту купли-продажи природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года. между PGNiG и ПАО "Газпром" / ООО "Газпром Экспорт", — говорится в сообщении компании.

В тексте дополнительного соглашения стороны подтвердили правила применения формулы ценовой покупки газа, поставляемого в рамках контракта "Ямал", указанного в решении арбитражного суда в Стокгольме. Кроме того, определены условия взаимного расчета между сторонами финансовых последствий, возникающих в результате применения новой формулы ценообразования задним числом с 1 ноября 2014 года.

Польская компания "ожидает возмещения переплаты Газпромом в пользу PGNiG в размере около 1,5 миллиарда долларов США".