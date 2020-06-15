МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ в первом квартале 2020 года составила 716,937 миллиарда рублей против убытка в 82,728 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании.

Выручка компании снизилась на 25,1% и составила 295,359 миллиарда рублей.

Стоимость ликвидных активов "Сургутнефтегаза", так называемая "кубышка", составила на конец первого квартала 2020 года 3,736 триллиона рублей, следует из отчетности компании по РСБУ.

На конец 2019 года "кубышка" составляла 2,977 триллиона рублей. Таким образом, за январь-март она выросла на 759 миллиардов рублей. Значительная часть этой "кубышки" хранится на валютных депозитах, что приводит к ее бурному росту при ослаблении рубля.

Такие аномально большие денежные накопления "Сургутнефтегаза" уже много лет не дают покоя рынку, порождая разнообразные слухи. В частности, в разное время появлялись предположения, что компания направит эти средства на дополнительные дивиденды, проведет buy back своих акций или даже купит конкурента. В том числе была гипотеза о покупке "Лукойла", которую опроверг лично глава и совладелец этой компании Вагит Алекперов.

"Сургутнефтегаз" — одно из крупнейших предприятий нефтяной отрасли России. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений; производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.