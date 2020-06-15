МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Совокупный доход членов правления "Газпрома" в первом квартале вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 585,143 миллиона рублей, говорится в отчете компании по РСБУ.

При этом заработная плата членов правления в январе-марте снизилась на 33,3%, до 150,933 миллиона рублей, но премии по сравнению с первым кварталом 2019 года выросли в 3,5 раза, до 346,274 миллиона, а прочие вознаграждения — в 7,7 раза, до 87,936 миллиона рублей.

В состав правления "Газпрома" входят 14 человек.