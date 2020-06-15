МЕХИКО, 15 июн — ПРАЙМ. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что готов оказать помощь с поставками топлива Венесуэле, если будет соответствующее обращение с их стороны.

"В случае если поступит запрос (со стороны Венесуэлы – ред.) и будет гуманитарная необходимость, мы это сделаем. Мы свободная и независимая страна и принимаем собственные решения", — заявил Лопес Обрадор в ответ на вопрос о готовности помочь Венесуэле, несмотря на санкции США, трансляция ведется в его микроблоге в Twitter.

Президент подчеркнул, что Мексика не вмешивается в политику других стран, верит в самоопределение народов и гуманитарную поддержку.

"Ни у кого нет права угнетать других. Никакая гегемония не может душить другие страны", — добавил Лопес Обрадор.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность введения новых санкций против Ирана, чтобы заблокировать экспорт иранского топлива в Венесуэлу. После того как пять иранских танкеров отправились в Венесуэлу, рассматривается вопрос о санкциях против экипажей танкеров или конфискации этих танкеров в случае дозаправки в портах третьих стран.

Венесуэла в 2020 году подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года. США ввели против Венесуэлы целый набор санкций, наиболее болезненными из которых оказались заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на 7 миллиардов долларов, а также запрет сделок с ними. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов должны составить потери в поставках нефти.