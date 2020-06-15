МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром" получил письмо польского антимонопольного регулятора UOKiK о возбуждении дела против компании за непредставление информации в рамках расследования в отношении прокладки газопровода "Северный поток 2" и готовит позицию по этому вопросу, говорится в отчёте компании.

"Третьего июня 2020 года ПАО "Газпром" было получено письмо, направленное польским антимонопольным органом (UOKiK) 6 мая, с резолюциями о возбуждении антимонопольного расследования относительно непредоставления ПАО "Газпром" затребованной UOKiK информации и принятии определенных документов в качестве доказательств для нового расследования, а также требованием предоставить объяснения, почему запрошенные им ранее сведения не были предоставлены. В настоящее время готовится позиция по полученному от UOKiK письму", — сообщает "Газпром".

В мае прошлого года UOKiK предъявил "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток 2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства газопровода. В ноябре регулятор оштрафовал французскую Engie на сумму 172 миллиона злотых (около 45 миллионов долларов) за непредставление информации, касающейся дела.

В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой представить новую информацию в рамках расследования в отношении "Северного потока 2", а российская компания в ответ на это попросила обосновать такой запрос. Польский регулятор в мае возбудил дело против "Газпрома" за непредставление информации. Штраф может составить до 50 миллионов евро, говорил директор UOKiK Томаш Хростны.