ОМСК, 15 июн /ПРАЙМ/. Специалисты в понедельник возобновили подачу природного газа во все дома после пожара на трубопроводе на левобережье Омска, сообщили в пресс-службе "Омскгоргаза".

В минувшую пятницу, 12 июня, из-за попадания молнии в трубопровод загорелся газопровод в Омске на левом берегу в районе пересечения улиц Дианова, Волгоградской и 2-й Солнечной. Без газа остались более 66 тысяч жителей — это четверть всего населения Кировского округа Омска, который находится на левом берегу реки Иртыш. Аварийно-восстановительные работы на месте пожара завершили в субботу, поэтапная подача газа в жилые дома началась в воскресенье, 14 июня.

"По данным на 21.35 (18.35 мск) завершены работы по повторному подключению природного газа в индивидуальные жилые дома в Кировском округе Омска. Все (остававшиеся без газа) 3083 индивидуальных жилых дома подключены к системе газоснабжения", — говорится в сообщении пресс-центра "Омскгоргаза".

Повторное подключение к подаче природного газа частного сектора и многоэтажек проводилось из-за падения давления при пуске газа в воскресенье, поясняется на сайте "Омскгоргаза".

По данным мэрии Омска, в результате аварии без газа в пятницу остались тысяча многоквартирных домов, 6,2 тысячи домов частного сектора, 36 предприятий различных форм собственности и четыре котельных.