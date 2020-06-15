МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в июле снизится по сравнению с июнем на 93 тысячи баррелей в день, или на 1,2%, до 7,632 миллиона баррелей в сутки, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны.

В том числе, самое большое снижение добычи ожидается на месторождении Eagle Ford — на 28 тысяч, до 1,173 миллиона баррелей в день, на Anadarko — на 26 тысяч, до 416 тысяч баррелей в сутки и на Niobrara — на 25 тысяч, до 613 тысяч баррелей в день. Добыча на Permian, по мнению EIA, сократится на 7 тысяч, до 4,263 миллиона баррелей в день, на Bakken — на 5 тысяч, до 998 тысяч баррелей в сутки. Наименьшее снижение ожидается на месторождениях Appalachia и Haynesville, добыча сократится на одну тысячу баррелей, до 416 и 36 тысяч баррелей в день соответственно.

EIA также ожидает в июне общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 693 тысячи кубических футов, до 80,561 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в мае уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 33, до 7591.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.