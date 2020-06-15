МОСКВА, 15 июн /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть вечером перешли к росту, а марка Brent дорожает уже более чем на 2% после заявлений министра энергетики ОАЭ Сухеля аль-Мазруи о выполнения странами ОПЕК+ условий соглашения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.35 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,35%, до 39,64 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,9%, до 36,95 доллара за баррель.

Ранее в ходе торгов понедельника цены на нефть опускались, а утром падение этих фьючерсов достигало от 2 до 3%. Но ожидания инвесторов относительно падения спроса на нефть из-за рисков "второй волны" коронавируса, преобладавшие на рынке в течение дня, сменились уверенностью в ограничении предложения этого сырья на рынке.

Трейдеры обратили внимание на заявление аль-Мазруи, который выразил уверенность, что все страны ОПЕК+ будут выполнять взятые на себя обязательства сократить нефтедобычу в рамках достигнутых ранее договорённостей альянса.

"Кажется, это сняло напряжение на рынке. Это страх перед коронавирусом против того, что действительно сейчас происходит", — отметил аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn), чье мнение приводит агентство Рейтер.