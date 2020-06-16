КРАСНОЯРСК, 16 июн /ПРАЙМ/. Боле 30 тысяч кубометров топливно-водяной смеси собрали в Норильске на месте разлива дизельного топлива с момента начала работ по ликвидации аварии, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.

"Всего с начала активной фазы операции спасателями МЧС России совместными усилиями с другими привлеченными организациями собрано свыше 30675 кубометров водно-топливной смеси. По береговой линии при помощи специального сорбента осуществляется зачистка загрязнённого грунта, где нет возможности его собрать и вывезти на хранение в промышленный отвал и с нарастающим итогом обработано 63100 кв.м. территории", — сообщили в главке.

В ведомстве сообщили, что в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено с начала операции 84 086 тонн загрязненного поверхностного грунта.

К ликвидации ЧС привлечено 705 человек и 303 единицы техники.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.