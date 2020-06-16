КРАСНОЯРСК, 16 июн /ПРАЙМ/. Спасатели в наиболее сложных участках установили боны с увеличенной высотой стенки для предотвращения перелива воды с топливной пленкой, возникшей после ЧС на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.

По ее данным, работа спасателей в зоне ликвидации разлива нефтепродуктов идет в круглосуточном двухсменном режиме. Спасатели работают с водной поверхностью, продолжая собирать масляную пленку с помощью сорбирующих бонов в акватории реки Амбарная, а также откачивать топливные пятна в районах протоков и мелких озёр.

На сегодняшний день выставлено 58 линии боновых заграждений общей протяженностью более 6 тысяч метров. Авиацией ведомства доставлены емкости вместимостью свыше 11,5 тысячи кубических метров для хранения нефтепродуктов.

"Среди применяемого оборудования в зоне ЧС — боны с увеличенной высотой стенки. Они установлены в наиболее сложных участках для подстраховки и недопущения возможного перелива загрязнений через боновые заграждения, которые могут возникнут из-за сложной метеообстановки (сильного ветра и дождей). Также на месте сбора топливно-водяной смеси установлены пороговые нефтесборные системы, которые работают по принципу пылесоса и собирает смесь в мелководных местах", — сообщили в главке.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.