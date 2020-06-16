МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" без ущерба для позиции группы в суде подписала с польской PGNIG дополнение к контракту, отражающее решение арбитража по пересмотру цен на газ, но продолжит вместе с материнской компанией обжаловать это судебное решение, сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNiG, Стокгольмский арбитраж изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществлявшихся начиная с 1 января 2014 года.

"ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке решения арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", — сообщили в "Газпром экспорте".

"В то же время, без ущерба позиции Группы "Газпром" при обжаловании решения арбитражного трибунала, ООО " Газпром экспорт" и ПГНИГ подписали соответствующее дополнение к контракту купли-продажи природного газа, отражающее решение арбитража", — заявили в пресс-службе.