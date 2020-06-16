МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" и польская PGNIG ведут переговоры о пересмотре контрактной цены на газ для Польши с 2017 года, российская компания видит основания для пересмотра в сторону увеличения, сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

"Также в соответствии с контрактом компании ведут переговоры о пересмотре контрактной цены с 2017 года. "Газпром экспорт" считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения", — сообщили в компании.