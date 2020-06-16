"Газпром экспорт" и PGNIG обсуждают пересмотр цены газа с 2017 года
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" и польская PGNIG ведут переговоры о пересмотре контрактной цены на газ для Польши с 2017 года, российская компания видит основания для пересмотра в сторону увеличения, сообщили журналистам в "Газпром экспорте".
"Также в соответствии с контрактом компании ведут переговоры о пересмотре контрактной цены с 2017 года. "Газпром экспорт" считает, что есть достаточные основания для пересмотра цены в сторону увеличения", — сообщили в компании.
https://1prime.ru/energy/20200616/831631260.html