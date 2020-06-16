БЕРЛИН, 16 июн — ПРАЙМ. В бундестаге есть консенсус по вопросу о необходимости завершения строительства "Северного потока 2", заявил на пресс-конференции в Берлине глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.

"В комитете бундестага по энергетике, по моей оценке, явное большинство выступает за продолжение строительства этого трубопровода. Есть возражения у "Зеленых", которые приводят экологические аргументы. Есть значительное большинство во всех партиях, вплоть до "Зеленых", которое заявляет о том, что эти санкции неприемлемы и против них нужно защищаться", — заявил Эрнст.

Он добавил, что не исключает, что по вопросу о поддержке "Северного потока 2" может быть принято общефракционное заявление.

Законопроект о санкциях против "Северного потока 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.

В минэкономики ФРГ опасаются, что санкции США против "Северного потока 2" могут коснуться не только немецких и европейских компаний, но и работы государственных ведомств, сообщила на прошлой неделе Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на внутренний документ министерства.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.